To już 5. poniedziałkowy odcinek 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". A na parkiecie, po ostrych ocenach jury w 4. odcinku, zostało tylko sześć par: Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski, Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz, Łukasz "Juras" Jurkowski i Wiktoria Omyła, Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Rafał Maserak, Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz oraz gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" Sylwia Bomba i Jacek Jeschke. Która para wypadła tym razem najlepiej, a kto musiał pożegnać się z show? Czy jest już zdecydowany faworyt do zdobycia Kryształowej Kuli? Zobaczcie naszą relację z najnowszego odcinka show.

5. odcinek 12. edycji "Tańca z gwiazdami", relacja

W tym tygodniu w "Tańcu z gwiazdami" było naprawdę wzruszająco. Nasze gwiazdy występowały z bliskimi! Jak wypadli?

Szymona, brata Oliwki Bieniuk zobaczyliśmy ostatnio jak dopingował siostrę na widowni. Wielu zszokowało wówczas jak bardzo już wyrósł. Dziś 15-latek pokazał się na parkiecie. Jak wypadły w parze ukochane dzieci nieodżałowanej Ani Przybylskiej? Do zatańczenia dostali jive'a.

Szkoda, że jeszcze z Jasiem nie mogliśmy zatańczyć. Byłoby naprawdę super - mówiła Oliwia.

Jak im poszło w towarzystwie Michała Bartkiewicza? Iwona Pavlović pochwaliła Oliwię:

Nie wiem, czy zatańczyłaś lepiej, na pewno lżej, luźniej. Jednak rodzina, to jest rodzina. Ta więź bardzo mocno widzieliśmy. A Ty Szymon zatańczyłeś bardzo ładnie - Iwona.

Michał był zachwycony talentem Szymona, który tańczył przecież zaledwie kilka dni. Razem dostali jednak nieprzesadnie dużo... 27 punktów.

Na widowni dopingowali ich tata - Jarosław Bieniuk z Zuzanną Pactwą.

Do pary - Łukasz Jurkowski i Wiktoria Omyła dołączyła dziewczyna "Jurasa", Paulina. Piękna blondynka jest artystką-tatuażystką.

Do zatańczenia mieli tango! Jak wypadł największy twardziel tej edycji w tanecznym tercecie?

Nie chciałabym ani krzty ująć Wiktorii, natomiast Paulina, jak ty się wtopiłaś cudownie w ten pokaz. A "Juras" wiesz, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak tańczy tango... - zachwycała się Iwona Pavlović.

Łączna nota 31 punktów. A Wam jak się podobało?

Pani Leokadia, mama Kajry, była początkowo przestraszona propozycją wspólnego tańca.

Dla mnie to szalony pomysł. Pamiętaj, że mam endoprotezę - mówiła do Kajry.

Magdalena Kajra-Kajrowicz z Rafałem Maserakiem i panią Leokadią zatańczyli charlestona do rytmu wielkiego przeboju "Być kobietą". Jak im wyszło?

Pani miała absolutnie wszystko pod kontrolą. Jak już pani odpaliła te wrotki, to już nie mogła się pani zatrzymać. I jeszcze pani z Maserakiem tańczyła, o czym marzy tyle kobiet - mówił Michał Malitowski. Droga Leokadio, zdrobniale Leo. Ja mam dwa sztuczne biodra - mówił Andrzej Grabowski.

Razem jurorzy dali im 35 punktów.

Piotr Mróz, gwiazda serialu "Gliniarze" zaprosił do "rodzinnego" odcinka swoją dziewczynę, Agnieszkę, która jest modelką. Agnieszka Wasilewska cieszyła się, że trafiła na rumbę, bo to jej ulubiony taniec.

W towarzystwie tych dwóch pięknych kobiet czuję się trochę onieśmielony... - mówił aktor.

Jak poradzili sobie w rumbie do romantycznej melodii Stinga?

Michał Malitowski był zachwycony, szczególnie... biodrami Piotra. Iwona Pavlović przyznała, że zapomniała kto tu jest profesjonalistą, a kto nie.

Coś fantastycznego - zachwycała się jurorka.

Punktacja musiała być wysoka - 40 punktów. Drugi raz w tej edycji. Przy czym Andrzej Piaseczny początkowo dał "9", ale zmienił decyzję pod wpływem kolegów.

Sylwia Bomba zaprosiła do tańca swoją przyjaciółkę, Lili. Gwiazda "Gogglebox" i jej ekipa przygotowały quickstepa.

Sylwia, dużo lepiej. A twoja przyjaciółka jeszcze lepiej! - mówił Michał Malitowski. Absolutnie piękna i wyjątkowo choreografia - mówiła Iwona Pavlović. Ale zauważyła też: - Wyglądało Sylwia jakbyś była tłem dla swojej przyjaciółki. Lili, jesteś genialna.

Jej ocena była trochę słabsza, ale razem i tak nie było źle - 29.

Kolejny debiutant na parkiecie to brat Kingi Sawczuk, Kacper. Był to rodzaj podziękowania youtuberki za wsparcie. Niestety, jedyny taniec, jaki do tej pory zaliczył to... polonez. Ale "czego się nie robi dla siosty". Nawet jeśli trzeba zatańczyć foxtrota. Jak im poszło?

Kingo, to nie był dla ciebie najlepszy taniec - mówiła z przekąsem Iwona Pavlović (która obchodziła akurat rocznicę ślubu ze swoim mężem).

Mniej zachwycony był też Andrzej Grabowski. Andrzej Piaseczny za to był - jak sam stwierdził - bardziej poruszony tym tańcem niż rozstaniem Martyny Wojciechowskiej z Przemkiem Kossakowskim.

Razem 31 punktów. I tak zakończyła się pierwsza runda. W drugiej były pojedynki par:

1. Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz kontra Magda Kajra Kajrowicz i Rafał Maserak

2. Sylwia Bomba i Jacek Jeschke kontra Piotr Mróz i Hania Żudziewicz (zobacz historię miłości Hani i Jacka)

3. Kinga Sawczuk i Kuba Lipowski kontra Łukasz "Juras" Jurkowski i Wiktoria Omyła

Łączna punktacja po dwóch konkurencjach:

Piotr Mróz - 40 punktów

Magda Kajra Kajrowicz - 38

Łukasz "Juras" Jurkowski - 34

Sylwia Bomba -32

Kinga Sawczuk - 31

Oliwia Bieniuk - 27

Kto odpadł w 5. odcinku 12. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Niestety, znów ktoś musiał odpaść. Po dołożeniu głosów publiczności, do punktów zgromadzonych podczas odcinka, okazało się, że w następnym odcinku "Tańca z gwiazdami" nie zobaczymy już Kingi Sawczuk i Kuby Lipowskiego. Z programem żegnała się łamiącym się głosem i ze łzami w oczach.

Żałujecie, że odpadli?

To był bardzo "gwiezdny" odcinek. Na miejscach dla publiczności znalazło się wielu znakomitych gości pomagających w losowaniu piosenek zespołu ABBA, które będą tematem kolejnego odcinka. Wśród nich Agnieszka Kaczorowska-Pela i Renta Kaczoruk.

...a także Edyta Herbuś.

