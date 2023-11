Jak napisali członkowie grupy ABBA, ich ostatnie spotkanie zaprocentowało dwoma nowymi piosenkami.

Jedna z nich - „I Still Have Faith In You” będzie wykonywana przez nasze cyfrowe kopie w specjalnym programie wyprodukowanym przez NBC i BBC, który zobaczymy w grudniu.

My być może osiągnęliśmy już pełnoletność, ale piosenka jest całkowicie nowa. I to świetne uczucie - napisali Agnetha, Benny, Bjorn i Anni-Frid.