Iwona Pavlović zdradziła "Fleszowi", że niedawno sprzedali z mężem duży dom w Olsztynie i kupili mniejszy, ponieważ trzej synowie Wojtka są już dorośli i wyprowadzili się już do Poznania. Najpierw trudno jej się było przyzwyczaić do pustego domu, ale teraz nauczyli się żyć z mężem we dwoje i jest im naprawdę dobrze. Poznali się, kiedy ona była już po czterdziestce i dlatego Iwona Pavlović wierzy, że miłość można znaleźć w każdym wieku, nawet tym dojrzałym albo seniorskim.

„Miłość do Wojtka spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Niczego wtedy nie kalkulowałam. Myślę, że jeśli kobieta rozważa, czy jest w stanie zaakceptować nawyki nowo poznanego mężczyzny, to znaczy, że to nie jest to. Mnie Wojtek od razu powiedział, że jeśli nie będzie mógł zabrać ze sobą chłopców, to nie wie, czy będziemy mogli być razem. On nie wyobrażał sobie, by zostawić dzieci, a ja tę jego miłość do synów ogromnie szanuję. Kiedy więc postanowiliśmy, że chcemy być razem, Wojtek przeprowadził się do mnie z trójką chłopców”, opowiada Pavlocić.