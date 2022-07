"Taniec z Gwiazdami 13": Karolina Pisarek pokazała programowego partnera! Kto to?

W finale "You can dance -Nowa Generacja" o zwycięzcy walczyło czterech wspaniałych, młodych tancerzy. Każdy z nich mimo młodego wieku prezentował niezwykłe umiejętności i dojrzałość na scenie. Jurorzy nie kryli wzruszenia i zachwytu poziomem uczestników. Za nami fenomenalne występy udowadniające, że Karolina Olszewska, Milena Zdzuj, Natan Grzybowski i Tymek Sonczyk to wielcy tancerze. Kogo jednak widzowie wskazali jako najlepszego? "You can dance - Nowa Generacja" Znamy zwycięzcę! "You can dance -Nowa Generacja" to pierwsza w Polsce edycja znanego na całym świecie formatu, w wydaniu dla młodszych uczestników. Widzowie mogli przez ostatnie tygodnie oglądać zmagania młodych uczestników uczących się on najlepszych choreografów. Do finału przeszła czwórka wspaniałych tancerzy! Karolina Olszewska, Milena Zdzuj, Natan Grzybowski i Tymek Sonczyk to specjaliści jazzu i tańca współczesnego doskonale odnajdujący się w każdym gatunku, z którym musieli zmierzyć się w programie. Jurorzy nie ukrywali, że finaliści są fantastyczni, a wybór tego jedynego zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych! Zobacz także: Ida Nowakowska zachwyca stylizacją w "You Can Dance - Nowa Generacja"! Co za figura... Kolejne występy młodych uczestników zdawały się tylko utrudniać zadanie wybrania najlepszego tancerza. Solówki, występy w parach, a także pokaz specjalny były okazją do zaprezentowania jeszcze większych umiejętności! Choć wszyscy zachwycali widzów w ten sam sposób, Klaudia Antos i Michał "Misha" Kostrzewski przewidywali, że program wygra Karolina. Czy mieli rację? Okazuje się, że tak! Widzowie podjęli tę trudną decyzję i zdecydowali, że program wygrała Karolina Olszewska! Młoda tancerka otrzymała nagrodę w postaci...