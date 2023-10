Rozpoczęły się prace na planie drugiej edycji tanecznego show "You Can Dance". Tym razem twórcy programu postawili na zmiany w składzie jury. Obok Agustina Egurroli zobaczymy Katarzynę Cichopek, oraz Idę Nowakowską. Podczas nagrań doszło do pierwszych starć pomiędzy nowymi jurorkami. Katarzyna Cichopek w rozmowie z reporterką "Party.pl" zdradziła, co poróżniło je ostatnio na planie.

"You Can Dance": Katarzyna Cichopek o konflikcie z Idą Nowakowską

Katarzyna Cichopek ma okazję sprawdzić się w nowej roli. Aktorka, która kocha taniec, zasiądzie w jury drugiego sezonu "You Can Dance". To nie jedyna zmiana jaka nastąpiła w programie. Obok Katarzyny Cichopek i Agustina Egurroli na krześle jurora zasiądzie Ida Nowakowska. Tancerka dała się już poznać widzom poprzedniej edycji programu, gdzie wcieliła się w rolę prowadzącej. W drugim sezonie tanecznego show jej miejsce zajmie Edyta Herbuś.

Na dobre ruszyły prace na planie tanecznego show. Jak wynika z wypowiedzi reżysera programu, między Katarzyną Cichopek a Idą Nowakowską iskrzy na planie "You Can Dance". Twórca formatu użył nawet określenia, że gwiazdy "potrafią pokłócić się na śmierć i życie". Nasza reporterka poprosiła Katarzynę Cichopek o komentarz w tej sprawie. Zobaczcie co odpowiedziała w naszym wideo!

"Ma swój styl, ma swój gust, a ja mam inny" - powiedziała o Idzie Nowakowskiej Katarzyna Cichopek.

Zobaczcie rozmowę z Kasią!

