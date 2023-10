"You Can Dance": Ida Nowakowska wymownie o "konflikcie" z Kasią Cichopek: "Ja walczę o swoje..."

Jakie relacje mają ze sobą dwie nowe jurorki w "You Can Dance. Nowa generacja" - Ida Nowakowska i Katarzyna Cichopek? Ida w rozmowie z Party.pl była wyjątkowo szczera! Co sądzi o koleżance po fachu?