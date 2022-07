Karolina Pisarek pochwaliła się prezentami ślubnymi. Teraz żałuje? Mocna odpowiedź 

Córka Adama i Izabeli Małyszów, Karolina Małysz 4 września wyszła za mąż. Wybrała o rok młodszego od siebie Kamila Czyża, którego pasją są wyścigi motocyklowe enduro i quady. Wesele odbyło się w Szczyrku i trwało dwa dni! Ślub miał być w stylu glamour , ale z akcentami góralskimi , jak zapowiadała Karolina Małysz. I tak właśnie się stało! "Zamieszanie było ogromne. Staraliśmy się utrzymać datę ślubu w tajemnicy, ponieważ uważamy, że jest to bardzo prywatna uroczystość, którą chcieliśmy spędzić w gronie rodziny i przyjaciół. Natomiast, gdy dowiedzieliśmy się, że data wyszła na jaw, uznaliśmy, że nie ma sensu się już ukrywać i sami pochwaliliśmy się naszym szczęściem w mediach społecznościowych", mówi o weselu Karolina Małysz. Zobacz także: Córka Adama Małysza jechała do ślubu nietypowym samochodem, z motocyklem na bagażniku! Dlaczego? Jaka suknię ślubną miała na sobie Karolina Małysz? Suknia Karoliny Małysz, którą zaprojektowała Patrycja Kujawa, kosztowała 8 tys. złotych. Została zamówiona u projektantki jesienią zeszłego roku, a oddana tydzień przed weselem. Nad jej powstaniem pracowała nie tylko projektantka, ale też cztery krawcowe. Córka Adama Małysza trzy razy przyjeżdżała do Warszawy, by mierzyć swoją ślubną kreację. " Została uszyta z ok. 40 metrów tkanin i tiulu włoskiego. Zdobiona ręcznie kwiatami i kamykami " , zdradziła " Party " projektantka. View this post on Instagram A post shared by Patrycja Kujawa (@kujawa.patrycja_designer) Jakie prezenty dostali młodzi?...