Dziś finał 5. edycji „Taniec z Gwiazdami”. Jak się okazuje, ostatni odcinek show przyniesie kilka niespodzianek. Będzie nią z całą pewnością występ chóru Sound ‘N” Grace z przebojem „Dach”. Taneczną niespodziankę szykuje finalistka aktorka Ania Karczmarczyk, która zatańczy z Jackiem Jeschke i jurorką... Iwoną Pavlović.

Zatańczymy tango z jurorką Iwoną Pavlović, więc będzie bardzo ciekawie i będzie nasz popisowy freestyle, w którym pokażemy wszystko to, co umiemy najlepiej i co sprawia nam największą radość. W tym tańcu przeniesiemy widzów do naszego tajemniczego ogrodu, by zamknąć wszystko w jednej przestrzeni i przeżyć tam razem miłosną historię – opowiada tajemniczo Ania.