Izabela Janachowska przyznała, że w ostatnim czasie nie kupiła sobie ani jednej rzeczy! Wszystko za sprawą jej synka, na którym teraz prezenterka skupia całą swoją uwagę. W wywiadzie dla programu "Moda na spacer" przyznała, że to mały Chris wciąż powiększa swoją szafę, a nie jego mama. Iza opowiedziała także, dlaczego decyduje się na kupno bardzo drogich kreacji dla swojej pociechy. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Chris pozował mamie do zdjęć w pięknym, stylowym zestawie od Burberry wartym 3 tysiące złotych.

Iza przyznała, że kocha zakupy i bardzo lubi się ładnie ubierać. Szczególnie po zakończeniu zawodowej pracy z tańcem, postanowiła zmienić całą swoją szafę.

Dlatego właśnie tancerka zaczęła szukać swojego stylu. Jak sama przyznała, nie stroni od luksusowych marek, ale podchodzi do sprawy bardzo rozsądnie:

Wydaje mi się, że ja jestem dosyć rozsądna w robieniu zakupów. Jeżeli decyduję się na coś, co jest drogie, markowe, to stawiam na takie modele, które są po prostu ponadczasowe. Więc jeżeli w mojej szafie widzimy coś od Chanel, to na pewno musi to być coś, co ubiorę dziś i pewnie za 5 czy 10 lat - wyjaśnia Janachowska.