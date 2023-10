To chyba najbardziej wzruszający moment trzeciego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Przed swoimi występami uczestnicy prezentowali na krótkich filmikach swoje rodzinne strony. Wracali do swojej młodości i dzieciństwa. Magdalena Kajrowicz zabrała swojego tanecznego partnera Rafała Maseraka oraz wszystkich widzów programu do rodzinnego Wałbrzycha. Przy okazji prezentacji okolic dowiedzieliśmy się o bardzo smutnym epizodzie z jej życia - utracie ojca. Gwiazda wyznała, że tata długo chorował na serce. Umarł, gdy była w ciąży. Jak dodała, jedna rzecz jakiej żałuje w życiu to, że tata nie zdołał poznać swojego wnuka.

Reklama

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Kto odpadł w trzecim odcinku? To chyba spore zaskoczenie

"Taniec z gwiazdami": Poruszający taniec Kajry

Po filmiku na parkiecie "Tańca z gwiazdami" zobaczyliśmy w wykonaniu Kajry i Rafała poruszającą rumbę.

Zmysłowa, pewna siebie. Chyba masz jeszcze więcej charyzmy niż Rafał - zachwycał się Michał Malitowski. Kiedy tańczyliście, czułam, że mi drży serce - wtórowała mu Iwona Pavlovic.

Nic dziwnego, że chwilę potem otrzymała najwyższe noty, i to od wszystkich jurorów. Kamery pokazałay jak Kajra podeszła do płaczącej mamy i mocno ją przytuliła…

East News

Po programie zapytaliśmy ją o ten niezwykle poruszający moment. Jak mówi Kajra, to mamie zawdzięcza, że jest tu, gdzie jest.

Żyliśmy w nieustannym zagrożeniu utraty taty, to było bardzo trudne. Musiałyśmy to jakoś oswoić - mówi nam Kajra.

Jak dodała zachęcona przez Rafała Maseraka, wzruszający taniec miał wszystkich poruszyć, sprawić, by „wszyscy płakali”. I udało się.

Teraz, wraz z Rafałem Maserakiem, zapowiadają, że chcą pokazać swoją radosną stronę. Zobaczcie, co żona Sławomira i jej taneczny partner powiedzieli naszej dziennikarce.

Zobacz także: Sławomir szczerze o małżeństwie z Kajrą: "To jest wojna każdego dnia"

Reklama

Kajra z mamą i Rafałem Maserakiem: