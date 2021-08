"Taniec z gwiazdami": Iza Małysz i Stefano Terrazzino opuszczają salę taneczną osobno. Zdjęcia paparazzi

Julia Wieniawa w rozmowie z mediami zdradziła, czy po wakacjach zobaczymy ją w programie "Taniec z Gwiazdami"! Czy młoda aktorka i wokalistka znów zatańczy u boku Stefano Terrazzino? Teraz wszystko stało się jasne! Julia Wieniawa rozwiała wszystkie wątpliwości w sprawie swojego powrotu do wielkiego hitu Polsatu! Sprawdźcie, co powiedziała gwiazda! Julia Wieniawa wróci do "Tańca z Gwiazdami"? Julia Wieniawa jest jedną z gwiazd jedenastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Taneczne show trafiło do wiosennej ramówki Polsatu, jednak ze względu na pandemię koronawirusa władze stacji podjęły decyzję o przerwaniu programu. "Taniec z Gwiazdami" zniknął z anteny już po drugim odcinku. Kilka tygodni temu okazało się, że Polsat planuje kontynuację jedenastej serii show jesienią. Premiera programu jest zaplanowana na 4 września. Niestety, ostatnio "Fakt" donosił, że na parkiecie zabraknie Marcina Bosaka, który również występował w "Tańcu z Gwiazdami". A co z Julią Wieniawą? Piękna aktorka w rozmowie z "Faktem" przyznała, że pojawi się w show Polsatu! Potwierdzili mi, że 4 września ma być pierwszy odcinek, o ile- mam nadzieję- nie będzie powrotu pandemii, drugiej fali. Okazuje się, że ostatnio Julia Wieniawa spotkała się nawet ze swoim partnerem tanecznym na sali treningowej, ale prawdziwe próby i przygotowania choreografii rozpoczną pod koniec sierpnia. Spotkaliśmy się po pandemii raz na sali tanecznej, żeby po prostu sobie coś przypomnieć, żeby się dobrze poczuć, ale nie mamy zajęć- mówiła w wywiadzie dla "Faktu". Będziecie kibicować Julii i Stefano? My z pewnością! Zobacz także: Marcin Bosak nie wróci jesienią do "Tańca z gwiazdami"?! "Ładnie podziękował stacji za udział...