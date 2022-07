Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke z "Tańca z gwiazdami" pod koniec maja ogłosili, że wkrótce zostaną rodzicami. Od tamtej pory tancerka chętnie chwali się zdjęciami z ciążowym brzuszkiem, pod którymi nie brakuje komplementów od fanów. Niestety, hejterów również nie brakuje, o czym Hania Żudziewicz przekonała się ostatnio. Gwiazda postanowiła opublikować okropną wiadomość od Internauty i mocno mu odpowiedziała. Aż trudno uwierzyć, że ktoś napisał takie słowa!

Hanna Żudziewicz już niedługo powita na świecie córeczkę. Ostatnio Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz zdradzili imię, jakie wybrali dla swojego dziecka - dziewczynka otrzyma imię Róża, czyli dokładnie tak samo, jak nazywa się córka Pauliny Sykut-Jeżyny. Tancerka pomimo zaawansowanej ciąży jest bardzo aktywna na Instagramie i wciąż chętnie dzieli się ze swoimi fanami nowinkami ze swojego życia. Ostatnio jednak spotkała ją dość przykra sytuacja. Partnerka Jacka Jeschke otrzymała bowiem obrzydliwą wiadomość od hejtera. Postanowiła pokazać ją fanom.

Hanna Żudziewicz nie pozostawiła tego komentarza bez odpowiedzi:

- A ja myślę, że czasem lepiej nie "chwalić" się swoimi przemyśleniami. Ten "brzuch" to nowe życie rozwijające się w nim. Jeśli dla kogoś to wygląda brzydko, trudno. Mam ważniejsze priorytety w życiu niż wygląd. Jeśli kobiety byłyby takie próżne jak ten facet i wolały płaski brzuch niż nowe życie, to świat by się skończył. Brzuch mam duży, nie da się go ukryć, a ja nie mam zamiaru schować się w piwnicy, bo jakiś facet uważa, że się nim chwalę i jest brzydki. PS. Chętnie zobaczyłabym piękny brzuch autora komentarza. Na bank ma się czym pochwalić - podsumowała Hanna Żudziewicz.