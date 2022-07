Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz pochwalili się na swoim Instagramie kolejnym sukcesem. Zawodowi tancerze, reprezentujący najwyższą klasę taneczną "S", ani na chwilę nie osiedli na laurach. I pasmo sukcesów trwa! Para rozwija wspólny biznes: niedawno poinformowali fanów, że uruchomili swój portal ślubny z propozycjami na pierwszy taniec dla młodych par, a teraz jeszcze to! Fani gratulują, a sami tancerze nie ukrywają, że są z siebie niezwykle dumni. Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz odnieśli kolejny sukces "dziękuję za wszystko " Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz dali się bliżej poznać polskiej publiczności po występie w "Word of dance" gdzie walczyli o finał czy w "Tańcu z Gwiazdami" . Para od początku zachwycała swoim profesjonalizmem i niezwykłym talentem. Jacek Jeschkne występował w programie między innymi u boku Basi Kurdej-Szatan, zaś Hanna Żudziewicz była taneczną partnerką Mateusza Banasia, Marcina Najmana czy Adama Małczyka. Para od lat odnosi ogromne sukcesy na konkursach tanecznych. W 2020 roku zdobyli pierwsze miejsce w konkursie Mistrzostw Polski par zawodowych. Teraz przyszła kolej na kolejne złoto! Para pochwaliła się wielkim tanecznym sukcesem na Instagramie: Polish Champions PD ! 🥇🏆🇵🇱 Tytuł Mistrzów Polski par zawodowych po raz drugi jest nasz! Dziękujemy całemu naszemu teamowi, bo bez Was nie byłoby nas. CT rulezzz ! 💪🏻😎💃🏻🕺🏻 Gratulujemy naszej wspaniałej federacji @ftspolska oraz @patryk_mierzwa za wspaniałą organizację ! To był zaszczyt tańczyć na takiej imprezie ! 👏🏻💪🏻🙏🏻 @hannazudziewicz dziękuje za wszystko.. ♥️ - napisał wzruszony Jacek na swoim Instagramie. Jacek i Hanna otrzymali oczywiście mnóstwo...