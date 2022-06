Ciężarna Hanna Żudziewicz pokazała, jak Jacek Jeschke podnosi ją w tańcu. "To bezpieczne?" pytają fani. 

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke z "Tańca z Gwiazdami" zostaną rodzicami! Właśnie pochwalili się radosną nowiną i pokazali serię zdjęć z USG: Jesteśmy bardzo szczęśliwi i nie możemy doczekać się momentu kiedy będziemy we trójkę 👨‍👩‍👦❤ Koniecznie musicie zobaczyć niezwykłe zdjęcia, jakie opublikowali przyszli rodzice. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke spodziewają się dziecka. Syn czy córka? Ostatni czas w życiu tancerzy "Tańca z Gwiazdami" jest pełen zmian. Niedawno Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zaręczyli się. Pokazali przepiękne zdjęcie z wyjątkowego dnia, a tancerka zaprezentowała pierścionek zaręczynowy. W ostatnich dniach Hanna Żudziewicz pochwaliła się radosną nowiną, którą było zdane prawo jazdy. Wówczas nikt jeszcze nie przypuszczał, że tancerka spodziewa się dziecka! Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz ogłosili ciążę w Dzień Matki. To jest wyjątkowy Dzień Matki🤩 W końcu możemy podzielić się z Wami swoją radością. Już niedługo nasza rodzina powiększy się 👶❤️ - napisali w sieci. Na razie jeszcze nie zdradzili, czy spodziewają się chłopca czy dziewczynki. Zobacz także: Ślub Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego: Pierwszy taniec pary to będzie prawdziwa petarda! Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke przyznali , że już nie mogą doczekać się narodzin maleństwa: Jesteśmy bardzo szczęśliwi i nie możemy doczekać się momentu kiedy będziemy we trójkę 👨‍👩‍👦❤ No dobra we czwórkę 🐶👨‍👩‍👦 - poprawili się, nie zapominając o swoim pupilu, który również jest częścią rodziny. Gratulujemy szczęśliwym rodzicom! Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Hania Żudziewicz w "stroju" na Halloween!...