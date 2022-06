Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zdradzili płeć dziecka! Chłopiec czy dziewczynka?

Hanna Żudziewicz z "Tańca z Gwiazdami" obcięła włosy! Tancerka do tej pory pokazywała się w długich, blond włosach, ale w związku ze zbliżającą się jesienią postanowiła zaszaleć. Nikt nie spodziewał się takiej metamorfozy, ale we wtorek wieczorem gwiazda pochwaliła się na Instagramie nowym wizerunkiem. Hanna Żudziewicz postanowiła odświeżyć swój wygląd i mocno skróciła włosy. Teraz jej pasemka sięgają do połowy szyi! Choć podobała nam się w długich włosach, teraz też wygląda bardzo seksownie i kobieco. A co na to fani? Są niemal jednogłośni! Piękna <3 Pięknie :) Jeju Haniu jakie krótkie włosy! 😳 Pięknie wyglądasz! 😍❤️ jak ktoś jest piękny to we wszystkim mu ładnie :) Cudnie! :) Fotkę skomentowała też Ania Karczmarczyk, która poznała Hanię dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami": Zdecydowanie lepiej :) Wy też tak sądzicie? Już w piątek będziecie mogli zobaczyć Hanię Żudziewicz w tej fryzurze na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", gdzie o Kryształową Kulę walczy z Robertem Wabichem. Zobacz: Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz są parą? Mamy gorące ZDJĘCIA z imprezy gwiazd "Tańca z gwiazdami"!​ Hania Żudziewicz obcięła włosy Hanna Żudziewicz w długich włosach