Agnieszka Kaczorowska, profesjonalna tancerka, posiadająca najwyższą międzynarodową klasę "S" w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, jako trenerka brała udział w siedmiu edycjach "Tańca z Gwiazdami". Uważa, że program zrobił wiele dobrego dla tanecznego biznesu w Polsce, który dzięki show rozkręcił się tak, jak nigdy przedtem. Jednocześnie jest zdania, że troszkę wypaczył odbiór tańca sportowego, profesjonalnego. Widzowie mogli odnieść wrażenie, że taniec to tylko "uśmiech, cekiny, frędzle i pióra". Z tym 30-latka nie może się zgodzić. Zobaczcie, co ma do powiedzenia na ten temat.

Agnieszka Kaczorowska o "Tańcu z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Party.pl podkreśliła, że taniec towarzyski, turniejowy wymaga ogromnych wyrzeczeń. Atrakcyjne dla oka show mogło nakreślić nieco fałszywy obraz dyscypliny:

Oglądałam "Taniec z Gwiazdami" jako mała dziewczynka. W środowisku tanecznym, sportowym, mimo że ten program miał ogromną popularność, cała Polska zaczynała tańczyć, to było wspaniałe dla biznesu tanecznego, ale dla tańca sportowego - średnio.

Co ma na myśli gwiazda? Posłuchajcie naszej rozmowy z Agnieszką, która zdradza również, czy zauważyła różnicę między "Tańcem z Gwiazdami" z "jej czasów", a tym, który emitowany jest obecnie. Jakie kulisy programy odsłoniła Agnieszka Kaczorowska? Co, w jej ocenie, zmieniło się na lepsze, gdy program zagościł w ramówce Polsatu? Dowiecie się tego, oglądając nasz wideo.

