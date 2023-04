Marcin Hakiel wraca do "Tańca z Gwiazdami". Wymowny komentarz Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się na planie "Tańca z Gwiazdami". Teraz była żona skomentowała informację, że po latach przerwy tancerz znów pojawi się w tanecznym show. Nie uwierzycie, co powiedziała!

Katarzyna Cichopek w rozmowie z mediami skomentowała wiadomość, że jej były mąż wraca do "Tańca z Gwiazdami". Jak poinformował "Super Express" producenci zaprosili Marcina Hakiela do najnowszej edycji hitu Polsatu. Jeszcze kilka miesięcy temu tancerz publicznie przyznał, że nie jest gotowy na powrót do show z udziałem gwiazd, ale teraz najwyraźniej zmienił zdanie w tej kwestii! Media podały szczegóły.

Katarzyna Cichopek wymownie o powrocie Marcina Hakiela do "Tańca z Gwiazdami"

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w 2005 roku wzięli udział w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Program był wówczas emitowany na antenie TVN, a para zachwycała na parkiecie. Między tancerzem, a gwiazdą "M jak miłość" narodziło się uczucie, które niestety wygasło po kilkunastu latach. Dziś wiemy już, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są już po rozwodzie i układają sobie życie u boku nowych partnerów. Po głośnym rozstaniu party wokół byłego męża gwiazdy TVP zrobiło się naprawdę głośno, a w mediach pojawiły się informacje, że produdenci chcą żeby tancerz wrócił do tanecznego show w Polsacie. Wszyscy zastanawiali się wówczas, czy Marcin Hakiel wróci do "Tańca z "Gwiazdami", ale tancerz wyznał wówczas, że nie jest jeszcze na to gotowy.

Teraz "Super Express" informuje, że producenci znów zwrócili się do Marcina Hakiela z propozycją powrotu, a ten poważnie się nad nią zastanawia. Co więcej, okazuje się, że były mąż gwiazdy TVP chciałby zasiąść w fotelu jurora.

Proponują mu rolę tancerza, a dopiero w kolejnej edycji bycia jurorem. Marcin uznał jednak, że jest już nazbyt doświadczony, żeby tylko wywijać na parkiecie i zdecydowanie woli być jurorem- w rozmowie z "Super Expressem" zdradza osoba związana z Polsatem.

Instagram @marcinhakiel

Według informacji dziennika wszystko wskazuje na to, że negocjacje zakończą się pomyślnie dla Marcina Hakiela. A jak powrót byłego męża do "Tańca z Gwiazdami" oceniła Katarzyna Cichopek? Gwiazda TVP krótko i bardzo wymownie skomentowała doniesienia dotyczące Marcina Hakiela.

Gratuluję i życzę powodzenia- powiedziała dla "Super Expressu".

Czekacie już na nową edycję show Polsatu? Przypominamy, że program najprawdopodobniej wróci na antenę jesienią. Ostatnio pojawiły się plotki, że w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" mogą pojawić się Allan Krupa i Leon Myszkowski. Myślicie, że tak sie stanie, a Marcin Hakiel będzie oceniać ich występy?

Waszym zdaniem Marcin Hakiel rzeczywiście zostanie jurorem w "Tańcu z Gwiazdami"?

