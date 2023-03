Lenka Kliment dzieli się kolejną zmianą w życiu: "Czułam, że po porodzie jest mi to potrzebne"

Lenka Klimentowa w najnowszym wywiadzie po raz pierwszy przyznała, że od sześciu lat razem z Janem Klimentem starali się o dziecko. Tancerze ogłosili ostatnio, że wkrótce zostaną rodzicami, ale teraz okazuje się, że bardzo długo musieli czekać na ten wyjątkowy moment, kiedy będą mogli podzielić się radosną nowiną. Lenka Klimentowa opowiedziała o problemach z zajściem w ciążę. Lenka Klimentowa długo starała się o dziecko Jan i Lenka Klimentowie od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para, którą widzowie poznali w "Tańcu z Gwiazdami", w 2016 roku powiedziała sobie tak. Sześć lat po uroczystości Jan Kliment i Lenka Klimentowa ogłosili, że zostaną rodzicami. Para przekazała radosną wiadomość swoim fanom, ale teraz okazuje się, że Jan i Lenka Klimentowie marzyli o dziecku od dawna... Lenka Klimentowa w szczerym wywiadzie dla "Vivy!" opowiedziała o problemach z zajściem w ciążę. Tancerka przyznała, że chociaż bardzo długo się starała o dziecko, to nie załamywała się, a najbardziej pomogła jej rozmowa z mamą. (...) Rozmawiałyśmy o tym, że może nie mogę mieć dzieci. Mama powiedziała: „nic na siłę. Jeżeli się nie uda, to może masz inne zadania do spełnienia na tym świecie”. Rozpłakałam się i pomyślałam, że w takim razie będę pomagała zwierzętom, bo bardzo je kocham, i może mogłabym poprowadzić schronisko. I to będzie mój życiowy cel- Lenka Klimentowa wyznała w "Vivie!". Zobacz także: Sharon Stone straciła dziewięć ciąż. "To nie jest mała rzecz ani fizycznie, ani emocjonalnie" Żona Jana Klimenta nie ukrywa, że pomimo trudności nie poddawała się i wierzyła, że wszystko się ułoży. Najgorsze były dla niej ciągłe pytania innych osób o dziecko. Nigdy nie zwątpiłam, chociaż ludzie cały czas...