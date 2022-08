"Taniec z Gwiazdami": Ciężarna Hanna Żudziewicz: "Już nie jest tak łatwo jak było"

Hanna Żudziewicz pokazała nowe zdjęcia z ciążowej sesji. We wpisie opisała, jak sobie radzi z końcówką ciąży. Fani: "Niedługo będziecie razem".

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke spodziewają się córeczki. Piękna tancerka "Tańca z Gwiazdami" pokazała nowe ujęcia z ciążowej sesji i przyznała, że końcówka ciąży jest dla niej zdecydowanie najtrudniejsza:

Na najpiękniejsze chwile warto czekać. 🤍 choć już nie jest tak łatwo jak było 😜❤️ - zaczęła swój wpis.

Fani są poruszeni nie tylko zdjęciami przyszłej mamy ale również jej słowami.

"Taniec z Gwiazdami" Hanna Żudziewicz o końcówce ciąży

Ten rok jest niezwykły dla Jacka Jeschke i Hanny Żudziewicz z "Tańca z Gwiazdami". Wiosną podzielili się radosną nowiną o swoich zaręczynach. Niedługo później okazało się, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz zdradzili płeć maluszka. Okazuje się, że spodziewają się córeczki. Wybrali dla niej wyjątkowe imię Róża, a imię córki zdradzili, pozując z ogromnym bukietem róż. Szczęśliwi rodzice już szykują się do porodu. Młoda mama przyznała, że końcówka ciąży daje jej się we znaki i już nie może doczekać się jak przytuli do serca małą Różę:

Na najpiękniejsze chwile warto czekać. 🤍 choć już nie jest tak łatwo jak było 😜❤️ i lekko mi się dłuży 😅

Mamuśki u Was też końcówka była najtrudniejsza?

Przy okazji Hanna Żudziewicz pokazała kolejne zdjęcia z ciążowej sesji, prezentując brzuszek.

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Hanna Żudziewicz pochwaliła się odważną sesją ciążową! "Cisza przed burzą"

Internauci są rozczuleni nowymi zdjęciami Hanny Żudziewicz, a obserwujące ją mamy doskonale wiedzą, co teraz czuje:

- Piękna jesteś, dasz radę❤️malutka nie długo będzie z Tobą

- Blisko, coraz bliżej 😍

- Końcówka zawsze się dłuży 😍

- 😍😍😍 Już niedługo będziecie razem ❤️

- Wyglądasz tak ślicznie w ciąży, że nie mogę się napatrzeć, dużo zdrówka ❤️😍😍

- Taaak, bardzo się dłużyło. Wyglądasz obłędnie ❤️❤️❤️🔥!

Instagram @jacekjeschke

Zobacz także: Ciężarna Hanna Żudziewicz pokazała obrzydliwą wiadomość od hejtera i ostrzega: "Tego nie przepuszczę"

Jacek Jeschke przyznał, że chciałby towarzyszyć ukochanej przy porodzie. Aktualnie wraz z Hanną Żudziewicz przeprowadzają się do nowego mieszkania, a najbliższe tygodnie będą musieli rozdzielić również na treningi do "Tańca z Gwiazdami", w którym bierze udział Jacek. To naprawdę intensywny czas dla młodych rodziców.

Instagram @jacekjeschke