Kilkanaście godzin po ostatnim odcinku " Tańca z Gwiazdami " Mikołaj Jędruszczak oświadczył, że jego związek z Sylwią Madeńską to już przeszłość. Dziś wieczorem para wystąpi razem na parkiecie po raz pierwszy po ogłoszeniu rozstania. To z pewnością był dla nich ogromnie trudny tydzień. Jak pogodzić złamane serca z profesjonalnym wywiązaniem się z obowiązków zawodowych? Czy uda im się dziś dobrze zatańczyć w odcinku? Zobacz także; Czy Sylwia i Mikołaj z "Love Island" będą dalej razem tańczyć w "Tańcu z Gwiazdami"? Jest ich komentarz! "Taniec z Gwiazdami": Mikołaj i Sylwia są po rozstaniu. Jak poradzą sobie dziś na parkiecie? Zazwyczaj przed każdym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" uczestnikom towarzyszy stres i radość związana z kolejnym tańcem. Jednak w przypadku Mikołaja Jędruszczaka i Sylwii Madeńskiej te emocje są bardziej skomplikowane. Jeszcze tydzień temu byli parą zarówno zawodową jak i prywatną. Dzień później ogłosili swoje rozstanie. Mikołaj napisał: Sylwia, Kocham Cię, ale nie mogę z Tobą dzielić życia bo sam będę przez to cholernie cierpiał. Pomimo tego, że podejmuję decyzję o rozstaniu - bądź szczęśliwa bo zasługujesz na to jak mało kto. Sylwia bardzo to przeżyła. Nadchodzący odcinek będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań z jakim przyszło jej się zmierzyć w życiu: Ostatnimi czasy moja samoocena była tak niska, ze ciężko było mi normalnie funkcjonować. Mam nadzieje, że znajdę w sobie na tyle siły i determinacji, aby na piątkowym livie nie uronić nawet kropli łzy. W ostatnim tygodniu wylałam ich morze, ale czas się ogarnąć i wrócić na właściwe tory. Sylwia i Mikołaj pomimo rozstania musieli spędzać ze sobą godziny treningów na sali tanecznej. Czy będą w stanie dalej ze...