Iza Małysz żałuje udziału w "Tańcu z gwiazdami"?! Wspomniała też o Adamie Małyszu... 

Widzowie "Tańca z gwiazdami" są mocno zaskoczeni pełną listą uczestników jesiennej edycji. W sieci Internauci żartują, że program powinien zmienić nazwę na "jak oni zatańczą" i piszą wprost, że brakuje w nim gwiazd! Już nazwisko pierwszej gwiazdy, którą została Oliwia Bieniuk wywołało duże zaskoczenie, ale po ogłoszeniu pełnej listy krytycznych głosów przybyło... Pełna lista uczestników "Tańca z Gwiazdami" wzbudziała ogromne emocje w sieci! "Taniec z gwiazdami" na antenie TVN, a potem Polsatu jest emitowany z krótką przerwą już od ponad 25 lat. W tanecznym show wzięło udział mnóstwo gwiazd z pierwszych stron gazet, sportowców i celebrytów. Jesienią do Polsatu wraca kolejna edycja programu, a po opublikowaniu pełnej listy uczestników w sieci zawrzało. Fani programu żartują, że w nowej edycji to tancerze będą największymi gwiazdami, inni piszą wprost, że nie mają zamiaru więcej oglądać programu. Pojawiają się też głosy, że pora zmienić nazwę formatu: Tancerze są większymi gwiazdami niż większość "gwiazd" Najgorszy skład wszystkich edycji Tzg😕 tak źle jeszcze nie było. Zrobiliście sobie jaja z fanów/ widzów tego programu 👎 pierwszy raz nie obejrzę ani jednego odcinka. Lepiej jak zmienicie nazwę na "jak oni zatańczą" xD Nawet nie będę oglądała tej edycji, strasznie słaba będzie pod względem większości nazwisk, które nawet nie są gwiazdami. Jeżeli chcecie Państwo pozostawiać dalej ten format, to czas zmienić nazwę 😉 Niektórzy sugerują nawet, że produkcja ma zamiar zakończyć emisję programu i to będzie ostatnia edycja, dlatego nie ma w niej żadnych gwiazd największego formatu. poszli na łatwiznę !to pewnie będzie ostatnia edycja i oni o tym...