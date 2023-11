1 z 12

Przed nami kolejny sezon programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Pierwszy odcinek dziewiątej edycji w telewizji Polsat obejrzymy już 1 marca. O Kryształową Kulę zawalczy dwanaście par! Występy profesjonalnych tancerzy i gwiazd ocenią: Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski, Michał Malitowski oraz Aleksandra Jordan. Od kilkunastu dni wiadomo już, kto z kim będzie konkurował. Jednak dopiero teraz do sieci wyciekła lista z nazwiskami tancerzy! Jak się dowiadujemy, Stefano Terrazzino wrócił do programu, aby tańczyć z Agnieszką Radwańską! Kto zatem na parkiecie poprowadzi Justynę Żyłę? Była żonka skoczka zdecydowanie nie powinna narzekać na partnera! A odpowiedź na to pytanie na kolejnych stronach!

