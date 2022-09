"Taniec z Gwiazdami 13": Iwona Pavlović zaliczyła wpadkę. Pomyliła imię i nazwisko uczestnika!

Najnowszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył nam wiele uśmiechu, ale też łez wzruszenia. Ku zaskoczeniu widzów, z dalszą walką o Kryształową Kulę programu musiała pożegnać się Agnieszka Litwin, jednak dziś wszyscy mówią tylko o niefortunnej wpadce jednej z najbardziej surowych jurorek w historii polskich programów z udziałem gwiazd. Podsumowując jeden z tanecznych popisów celebrytów, Iwona Pavlović pomyliła najpierw imię, a później nazwisko jednego z gwiazdorów. Wpadkę szybko wyłapała Paulina Sykut-Jeżyna.

Na tanecznym parkiecie Polsatu emocje sięgają zenitu. Eliminacja Agnieszki Litwin z "Tańca z Gwiazdami" nie tylko wywołała burzę w sieci, ale sprawiła, że widzowie programu nie pozostawili na jurorach suchej nitki. Podczas gdy część widzów głośno domaga się zakończenia tanecznych zmagań jednego z duetów, inni starają się wyłapywać najmniejsze grymasy i wyrażenia jurorów świadczące o ich sympatiach i antypatiach względem uczestników. Jednak czegoś takiego nikt się nie spodziewał.

Podczas czwartego odcinka show mogliśmy nie tylko podziwiać wymyśle choreografie, ale też poznać rodzinne strony bohaterów 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". I podczas, gdy widownia zachwyciła się popisami Michała Mikołajczaka i partnerującej mu Julii Syruś, Iwona Pavlović nie do końca była urzeczona ich interpretacją jive'a. Najgorsze jednak przyszło później. Jurorka nazwała Michała Mikołajczaka Mikołajem.

Te słowa sprawiły, że Paulina Sykut-Jeżyna nie wytrzymała i parsknęła śmiechem. By tego było mało, Iwona Pavlović pomyliła nie tylko imię aktora, ale też jego nazwisko. Ostatecznie stwierdziła, że taniec pary nie spodobał jej się, ponieważ był mało emocjonujący.

- Z dużej chmury mały deszcz. Wydawało się, że będzie "wow", ale jak patrzyłam, to myślałam "oh, my God". Jaka piękna tragedia - powiedziała Iwona Pavlović.