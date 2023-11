O ile zwycięstwo Joanny Mazur w półfinale "Tańca z gwiazdami" nie budzi żadnych kontrowersji, o tyle drugi wyłoniony wczoraj finalista - Tomasz "Gimper" Działowy - rozpala emocje fanów do czerwoności. Wielu widzów show Polsatu uważa, że trzecia półfinalistka "TzG" - Tamara Gonzalez Perea była dużo lepsza tanecznie, na parkiecie. Zresztą potwierdzały to również oceny i opinie członków jury, którzy nawet w ostatni piątek dali Tamarze dużo lesze oceny niż Tonkowi. Dlatego wielu widzów uważa, że "Gimper" wszedł do finału nie ze względu na umiejętności taneczne, a... ogromną liczbę fanów na jego mediach społecznościowych (prawie 1.7 mln subskrypcji na YouTubie). A oni - jak głosi popularny hasztag - stoją #muremzagimpurem.

Tamara komentuje wygraną Gimpera

A co myśli o wyniku sama Tamara? Zapytano ją o to podczas live, na profilu facebookowym "Tańca z gwiazdami" tuż po zakończeniu show.

Trzeba przyjąć z pokorą, bo to widzowie decydują - mówiła.

Macademian Girl zapytano też jak ocenia samego "Gimpera"? Trochę łamał jej się głos...

Ja uważam, jako osoba która pracuje w mediach, mam absolutną świadomość tego, że to jest demokracja. Mi jest trochę… No trochę mi się głos łamie, bo to jest piękna przygoda i chętnie bym tu została. Natomiast… trzeba mieć w życiu pokorę. A pokora mówi, że jak ludzie decydują, wybierają, to trzeba to po prostu przyjąć i np… jakby widzowie chcieli nas oglądać, to by na nas głosowali. No nie zagłosowali.

W sobotę Tamara postanowiła napisać o półfinale show na swoim profilu instagramowym.

Cenniejsze od głównego trofeum jest właśnie to, że pokonałam swoje słabości i (głęboko w to wierzę) rozpoczęłam kolejny rozdział swojego życia! No bo czy po tych czterech miesiącach zakochiwania się w tańcu może być inaczej?????⁉️ (...) I choć doskonale znam smak przegranej (w końcu to nie mój pierwszy program telewizyjny), to uważam że najważniejsze jest być sobą do końca i odebrać każdą życiową lekcję z pokorą - nawet kiedy trzeba odejść z placu boju - napisała m.in. Tamara.

Jej wpis podsumowała Kinga Rusin:

Sztos! Czasami ten kto przegrywa i tak wygrywa i sądząc po dzisiejszych relacjach tak właśnie się w Waszym przypadku stało????

Też tak myślicie?

Oto cały zapis relacji live na profilu "Tańca z Gwiazdami":

