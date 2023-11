Wiemy już, kto wystąpi w finale 9. edycji "Tańca z gwiazdami". Widzowie zdecydowali, że o Kryształową Kulę powalczą Joanna Mazur oraz Gimper. Ostatni z nich nie za dobrze radził sobie na parkiecie, co w półfinale podkreślali bardzo często jurorzy. Mimo wszystko youtuber zyskał sporą liczbę głosów od fanów i udało mu się wyeliminować Macademian Girl. Widzowie są w szoku!

W półfinale "Tańca z gwiazdami" zobaczyliśmy Joannę Mazur, Macademian Girl oraz Gimpera. Ostatni z nich nie mógł liczyć na dobre słowa od jurorów. Sędziowie za każdym razem przyznawali mu najmniej punktów i ostro krytykowali jego taniec. Iwona Pavlović, Ola Jordan i Andrzej Grabowski kilkukrotnie podkreślili, że w finale chcieliby zobaczyć Joannę Mazur oraz Macademian Girl. Okazało się jednak, że widzowie mieli inne zdanie na ten temat...

W finale zobaczymy Joannę Mazur i... Gimpera! Nie wszystkim - na czele z jurorami - spodobała się taka decyzja widzów. W internecie rozgorzała dyskusja na ten temat. Niektórzy nie kryli swojego obruszenia.

- Powinni Tamara i Rafał przejść dalej, bo Gimper nawet tańczyć nie umie

- Gimper tragedia

- Nie nadaje się do finału on nie tańczy on dobrze chodzi ????????

- Nie liczy sie w tym przypadku popularność internetowa tylko umiejętności taneczne,żenada intenauci! - czytamy w komentarzach.