Tomasz "Gimper" Działowy od kilku miesięcy występuje w "Tańcu z Gwiazdami". I choć jury nie jest zachwycone jego tańcem, to jak udało się nam ostatnio dowiedzieć, Gimper dostaje najwięcej głosów od widzów, którzy chcą go widzieć w kolejnych odcinkach tanecznego show Polsatu.

Nikt nie będzie zdziwiony, jak Gimper wyeliminuje lepszych uczestników i dojdzie do finału, nawet może go wygrać. Jest bardzo lubiany, popularny w sieci, w parze idą esemesy. Ogromna ilość - mówiła nam ostatnio osoba związana z produkcją show.

Tomasz "Gimper" Działowy to prawdziwy król internetu, ale jego najnowsi fani mogą nie wiedzieć, że zaledwie kilka miesięcy temu "Gimper" po trzech latach zakończył swój związek. Co więcej, była para nagrała specjalny film, w którym poinformowali o swoim rozstaniu. Zobaczcie, z kim spotykał się Tomasz Działowy!

Okazuje się, że Tomasz "Gimper" Działowy przez trzy lata tworzył związek z modelką i youtuberką, Eweliną Orzegowską. Co ciekawe, była partnerka "Gimpera" wystąpiła w serialu "Pierwsza miłość"! Ewelina zagrała wówczas małą rolę- wcieliła się w Kaję, nianię serialowej Dagi. Niestety, pod koniec ubiegłego roku Tomasz Działowy i Ewelina Orzegowska podjęli decyzję o rozstaniu, o czym poinformowali w specjalnym filmie opublikowanym na YouTube:

Tomasz "Gimper" Działowy i Ewelina Orzegowska apelowali przy okazji, żeby ich fani nie wysyłali im wiadomości z pytaniami o przyczyny ich rozstania ponieważ nie chcą o nich mówić publicznie.

To co nagrywamy jest dla nas dziwne i trudne, ale zastanawialiśmy się nad tym. Prosimy o wyrozumiałość, ale też wam chciałam przekazać i tobie, najważniejsze jest to, żebyś pamiętał, że byłeś naprawdę bardzo ważną osobą w moim życiu i zawsze będziesz zajmował bardzo ważne miejsce w moim sercu- Agnieszka zwróciła się do "Gimpera".