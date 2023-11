1 z 7

Półfinał "Tańca z gwiazdami"

Jako pierwszy na parkiecie zaprezentował się Tomasz "Gimper" Działowy. Co ciekawe, towarzyszył im również Mariusz Węgłowski, który pożegnał się już z show Polsatu. W poprzednim odcinku widzowie zdecydowali, że youtuber i jego partnerka, Natalia Głębocka, zatańczą pasodoble. Niestety, ten taniec nie okazał się być dla niego szczęśliwy. Jurorzy nie szczędzili mu bowiem gorzkich słów. Iwona Pavlović powiedziała nawet, że nie wie, jak to się stało, że Gimper dotarł aż do finału.

Oceny jurorów:

Iwona Pavlović: 6

Andrzej Grabowski: 8

Ola Jordan: 5