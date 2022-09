Black Eyed Peas nie dali Sarze James zabłysnąć? Ostre komentarze po finale "America's Got Talent"

Eurowizja Junior 2021 dostarczyła nam wielu emocji, a wszystko za sprawą Sary James, która wspaniale zaprezentowała się we Francji. Po zsumowaniu głosów od jurorów oraz fanów konkursu okazało się jednak, że to reprezentantka Armenii, Malena, została zwyciężczynią 19. edycji Eurowizji dla dzieci. Naszej reprezentantce zabrakło tylko kilku punktów, aby sięgnąć po główne trofeum! Jak do całej sytuacji odnosi się sama artystka? Posłuchajcie, co powiedziała niedługo po ogłoszeniu wyników! Zobacz także: Eurowizja Junior 2021: Sara James zachwyciła zagranicznych fanów! Zobaczcie drugą próbę młodej artystki Sara James komentuje wyniki Eurowizji Junior 2021 Sara James dała niesamowite show podczas Eurowizji Junior 2021 . Jej utwór "Somebody" rozgrzał eurowizyjną scenę, a po występie, nasza reprezentantka otrzymała olbrzymie brawa od publiczności. Wielki talent i wspaniały wykon Sary docenili jurorzy i widzowie, jednak mimo wszystko zabrakło nam kilku punktów do zwycięstwa. Tym razem to reprezentantka Armenii z utworem "Qami Qami" wygrała Eurowizję Junior . Wynik nie spodobał się Polskim fanom, którzy piszą wprost, że to Sara James powinna sięgnąć po eurowizyjne trofeum , bo ich zdaniem zaśpiewała lepiej. Zobacz także: Tak wyglądały zwycięskie występy Roksany Węgiel i Viki Gabor na Eurowizji Junior! Czy Sara Egwu James powtórzy ich sukces? Niedługo po ogłoszeniu wyników konkursu, Sara James postanowiła odezwać się do swoich fanów. Nasza reprezentantka jest bardzo zadowolona ze swojego występu i osiągniętego wyniku! - Kochani, dziękuje pięknie za wszystkie głosy, które na mnie oddaliście! 🙏🏻 Ostatecznie zajęłam 2 miejsce i jest to dla mnie OGROMNY SUKCES! ❣️ Dziękuje całemu mojemu teamowi...