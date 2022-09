Kim są Mayyas? To one sprzątnęły Sarze James wygraną w "America's Got Talent" sprzed nosa

Grupa taneczna Mayyas zwyciężyła w finale 17. edycji "America's Got Talent". Libańskie tancerki podbiły serca amerykańskich widzów i wygrały z Sarą James.

Już w półfinale 17. edycji "American's Got Talent" kolektyw Mayyas był uważany za największego rywala Sary James. Polska wokalistka zachwycała jurorów w każdym odcinku, ale w finale czegoś zabrakło. Wschodząca gwiazda, która wyruszyła na podbój amerykańskiej branży, nie zakwalifikowała się do finałowej piątki. Amerykanie przyznali główną nagrodę libańskim tancerkom z grupy Mayyas.

Grupa Mayyas zwyciężyła w "America's Got Talnet"! Założyciel kolektywu chce pracować z Beyoncé

Składający się wyłącznie z kobiet, libański zespół Mayyas utorował sobie drogę do finałowej 11 "America's Got Talent" i ostatecznie wygrał 17. edycję, pokonując m.in. Sarę James. Droga do sukcesu była kręta i rozpoczęła się na długo przed emisją pierwszego odcinka show. Kolektyw założył choreograf Nadim Cherfan. Lider zaczął tańczyć, mając 14 lat. Grupa taneczna nie miała łatwego startu w kraju zdominowanym przez mężczyzn.

Zobacz także: "America's Got Talent": Oto wyniki finału! Wiemy, które miejsce zajęła Sara James!

Instagram @mayyasofficial

Liban nie jest uważany za miejsce, w którym można zrobić karierę w tańcu. Jest to trudne, jeszcze trudniejsze dla kobiet - powiedział Cherfan.

Nazwa zespołu, czyli "mayyas" oznacza "dumny spacer lwicy" i symbolizuje siłę kobiecości. Choć tancerki spotykają się z brakiem akceptacji w ojczyźnie i cały czas muszą walczyć o swoje prawa, to na scenie wyrażają przede wszystkim miłość do Libanu i podkreślają na każdym kroku, że jest to piękne miejsce. Nadim Cherfan nie ukrywa, że w przyszłości chciałby pracować jako choreograf Beyoncé.

JOSEPH EID/AFP/East News

Kolektyw pojawił się w telewizji w 2019 roku w programie "Arabs Got Talent". Podczas przesłuchań jurorka wcisnęła złoty guzik, a tancerki ostatecznie wygrały ten show. Widzowie mogli oglądać Mayyas także w pierwszym sezonie "Britain's Got Talent: The Champions". Artystki odpadły jednak już w trakcie eliminacji.

Instagram @sara_james_music

W "America's Got Talent" Libanki zachwyciły zarówno jurorów, jak i widzów. Tancerki trafiły do półfinałowych odcinkó na żywo po tym, jak Sofia Vergara wcisnęła złoty guzik. Nagranie ich przesłuchania ma już ponad 17 milionów wyświetleń. W ostatnich odcinkach widzowie uznali, że zespół jest lepszy od pozostałych uczestników.

Instagram @mayyasofficial

Zobacz także: Sara James w półfinale "America's Got Talent". Otrzymała owacje na stojąco! Jest w finale?

W finale Sara James wystąpiła z Black Eyed Peas w finale "America's Got Talent", nie kryjąc zachwytu. Niestety Polka nie dostała się do finałowej piątki i musiała uznać wyższość grupy Mayyas. Was też oczarował występ libańskich tancerek?

Rex Features/East News