Sylwia Bomba o nowym partnerze i córce: "To cała moja miłość". Pokazała zdjęcie 

Sylwia Bomba kilka dni temu ogłosiła, że rozstała się z partnerem. W oświadczeniu na Instagramie podkreśliła, że dla dobra wspólnej córki Antosi, nie będzie ponownie zabierała głosu w sprawie. Internautki jednak są bardzo ciekawe, skąd w Sylwii Bombie z "Gogglebox" tylko radości życia i skąd czerpie siłę po rozstaniu. Gwiazda TTV postanowiła zabrać głos. Co powiedziała? Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" po rozstaniu z partnerem, spędza czas na zakupach. Nowe zdjęcia paparazzi Sylwia Bomba z "Gogglebox" odpowiada na pytanie w sprawie rozstania Sylwia Bomba od kilku miesięcy przechodzi trudne chwile, chociaż do tej pory nie daje po sobie tego poznać. Aby uniknąć zbędnych pytań, postanowiła przekazać fanom informację, że zakończyła związek ze swoim dotychczasowym partnerem : Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie - napisała na Instagramie Sylwia Bomba z " Gogglebox " podkreśliła, że ze względu na szacunek do przeszłości oraz do swojej córeczki nigdy więcej nie będzie komentowała tej sprawy. Jednak internautki zasypywały ją setkami pytań w tej sprawie, dlatego postanowiła zabrać głos jeszcze raz dosadnie powtarzając: Tak jak napisałam w oświadczeniu nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie dlatego proszę mnie o to nie pytać, a dostałam takich wiadomości kilkaset Zobacz także: Sylwia Bomba i jej życiowe rewolucje. Miłość od pierwszego wejrzenia, nietypowe zaręczyny... Internauci bardzo podziwiają optymistyczne podejście do życia Sylwii Bomby. Oglądając jej radosne Instastory, na których spędza czas z małą Antosią nie sposób zapytać...