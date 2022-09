Sylwia Bomba usłyszała gorzkie komentarze na temat córki! Tak hejterzy oceniają wygląd Antosi 

Sylwia Bomba, czyli jedna z najbardziej lubianych bohaterek programu "Gogglebox" , ma za sobą trudne chwile. Gwiazda niedawno za pośrednictwem swojego InstaStories poinformowała, że kilka miesięcy temu rozstała się z tatą Antosi . - Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - napisała w miniony weekend Sylwia Bomba na swoim InstaStories. Na szczęście piękna bohaterka "Gogglebox" świetnie sobie daje rade i doskonale radzi sobie również jako samotna mama. Ostatnio paparazzi przyłapali Sylwię Bombę na wspólnych zakupach z córeczką. Obie piękne dziewczyny wybrały się do modnego warszawskiego butiku. Gwiazda na tę okazję założyła sukienkę, która jest absolutnym hitem tego lata! Zobaczcie sami! Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" pokazała zdjęcie w bardzo obcisłej sukience! I od razu pytania o dietę... Sylwia Bomba z "Gogglebox" na zakupach z córeczką. Zdjęcia paparazzi Sylwia Bomba to prawdziwa ikona stylu i klasy! Jej stylizacje zawsze robią furorę wśród fanek, a my w ogóle się temu nie dziwimy, bo gwiazda "Gogglebox" doskonale orientuje się w modowych trendach. Ostatnio bohaterka hitu TTV, wybrała się na zakupy w modnej sukience na lato - piękna, różowa, ołówkowa kreacja o długości midi, doskonale sprawdzi się w letnich miesiącach, a jej kolor pięknie podkreśli Waszą opaleniznę. Ten model to absolutny must-have na wakacje! Jak wiadomo, ostatnio w życiu Sylwii Bomby dużo się działo. Rozstanie z partnerem, przeprowadzka,...