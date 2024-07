Nie na oczach milionów widzów, a na romantycznej kolacji we dwoje - Ania Warachim i Grzegorz Bardowski z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" zaręczyli się!

Jeszcze kilka dni temu byli gośćmi w programie "Pytanie na śniadanie" i na pytanie prowadzących o zaręczyny, unikali odpowiedzi. Grzegorz zdradził, że ma poważne plany, ale nie chce wszystkiego zdradzać w telewizji. W rozmowie z "Faktem" przyznał jednak, że są z Anią już po zaręczynach. Jak go nich doszło?

" Oświadczyłem się w bez fajerwerków i milionów osób, które na nas patrzą. Nigdy nie widziała mnie aż tak zestresowanego. Było tak dużo emocji, że nie pamiętam, co mówiłem. Nie pamiętam nawet, czy ukląkłem na jedno kolano, czy stałem, gdy prosiłem ją, by została moją żoną", powiedział Grzegorz.

Rolnik zorganizował romantyczny wieczór dla swojej ukochanej. Podobno Ania niczego się nie spodziewała i była bardzo wzruszona, gdy ukochany uklęknął i poprosił ją o rękę.

Grzegorz jest bardzo szczęśliwy, że jego ukochana powiedziała "tak". Para od razu po zaręczynach podjęła kolejną ważną decyzję - chcą zamieszkać razem. Gdzie?

" Po niezwykle ciężkich negocjacjach doszliśmy do wniosku, że będzie to moja rodzinna miejscowość Uniejowice" , powiedział rolnik.

Gratulujemy i czekamy na informację o ślubie!

