Kolejna edycja uwielbianego przez widzów "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Od początku marca na antenie Polsatu o zwycięstwo i Kryształową Kulę powalczy 12 par. Znany jest już cały skład show, a jednymi z uczestników programu będą Agnieszka Radwańska i Stefano Terrazzino, którzy, podobnie jak pozostałe pary, już zaczęli intensywne treningi i przygotowania do pierwszego odcinka na żywo. W rozmowie z "Party" tancerz zdradził, jak ocenia swoją taneczną partnerkę.

Reklama

Przeczytaj: Agnieszka Radwańska pokazała pierwszy kostium do "Tańca z gwiazdami". Odważny?

Jak Stefano Terrazzino ocenia umiejętności Agnieszki Radwańskiej?

Stefano Terrazzino przyznaje, że w show zawsze miał szczęście trafiać na wrażliwe kobiety, które często były w przełomowym dla siebie momencie życia. Teraz, po dwuletniej przerwie, Włoch wraca na parkiet razem z Agnieszką Radwańską. Czy cieszy się z wyboru producentów?

Nie wiem, które z nas powinno się cieszyć bardziej (śmiech). Do tej pory miałem szczęście trafiać na wyjątkowe kobiety, które zaczynały przygodę z tańcem często w przełomowych momentach swojego życia. Agnieszka właśnie zakończyła karierę sportową, jest otwarta na nowe wyzwania - powiedział "Party" Stefano.

Czy Stefano postawił Agnieszce poprzeczkę wyżej, niż dotychczasowym partnerkom?

Aga rywalizację ma we krwi, więc półśrodki jej nie interesują. Na parkiecie zawsze staram się wczuć w emocje partnerki i do niczego jej nie zmuszać, bo nie o to w tańcu chodzi. Mogę zdradzić jeszcze jeden sekret: to wcale nie dzięki mnie kobiety odkrywają siebie z zupełnie innej strony. To zasługa tańca! – zdradził tancerz.

Zobacz także: Agnieszka Radwańska i Stefano Terrazzino już trenują do "Tańca z gwiazdami". Towarzyszy im siostra tenisistki.

W wywiadzie z magazynem "Party" Stefano zdradził też, dlaczego zdecydował się na powrót do show i na co wykorzystał dwuletnią przerwę. Czy to jego ostatnia edycja i czy Terrazzino planuje wyprowadzkę na Sycylię, gdzie kupił posiadłość? Przeczytasz w nowym "Party".

Agnieszka Radwańska i Stefano Terrazzino już trenują do "Tańca z Gwiazdami".

Reklama

Stefano Terrazzino wrócił do show po dwuletniej przerwie, którą wykorzystał na koncerty i doskonalenie śpiewu.