Zdjęcie z sesji pokazał też profil instagramowy "Tańca z gwiazdami":

Sama Radwańska dodała, że gdy tylko miała możliwość oglądania show w Polsce, to z chęcią o robiła. Taniec pozytywnie jej się kojarzy i wbrew pozorom ma również wiele wspólnego z tenisem. 29-latka na łamach programu w Polsat News zadeklarowała również treningi do późnych godzin wieczornych.

Jeśli do czegoś się zobowiązuję, to robię to na 100 procent. Jeśli będzie trzeba, będziemy do późnych godzin nocnych ćwiczyć na sali, żeby było jak najlepiej (...). To jest świetna forma ruchu. Mam nadzieję, że kilka odcinków zatańczę - wyznała Agnieszka.