Nie jest już żadną tajemnicą, że w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami' obok Justyny Żyły zobaczymy m.in. Agnieszkę Radwańską. Tenisistka zatańczy ze Stefano Terrazzino, co podobno nie spodobało się Justynie Żyle, która liczyła na to, że Stefano będzie jej partnerem. Tymczasem jednak Agnieszka Radwańska i Terrazzino zaczęli już ostre treningi do 1. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Tanecznej parze towarzyszyła siostra tenisistki. Zobaczcie zdjęcia na kolejnych stronach galerii.

