Wszystko wskazuje na to, że w przypadku Karoliny Gilon miłość kwitnie nie tylko na Wyspie Miłości. W sieci właśnie pojawił się romantyczny wpis, w którym uczestnik "Love Island" zwraca się do prowadzącej. Padły szczere słowa. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sporo się dzieje, wokół Karoliny Gilon. W końcu na antenie właśnie pojawił się kolejny, dziewiąty sezon miłosnego, uwielbianego formatu Love Island". Na ekranie widzimy barwnych uczestników i ich pierwsze emocjonalne zawirowania oraz prowadzącą, która zachwyca za każdym razem, kiedy pojawia się na Wyspie Miłości. Tymczasem jednak widzowie i internauci przeżywają także to, co dzieje się w życiu prywatnym gwiazdy. A dzieje się całkiem sporo!

Internauci już od jakiegoś czasu podejrzewali, że prowadząca show jest szczęśliwie zakochana. Jakiś czas temu Karolina Gilon wreszcie potwierdziła związek z uczestnikiem "Love Island", Mateuszem. Od tamtej pory zakochani nie szczędzą sobie publicznych czułości. Ukochany prowadzącej dopiero co wrócił z Hiszpanii od swojej ukochanej, a już dał jej do zrozumienia, że bardzo tęskni. Wszystko przez romantyczny wpis, który wylądował na Instagramie Mateusza:

Pod postem dotyczącym Karoliny Gilon posypały się liczne komentarze fanów: