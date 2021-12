"Ślub od pierwszego wejrzenia": w życiu Anety i Roberta szykują się kolejne zmiany? Para nie przestaje zaskakiwać

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znaleźli ze sobą wspólny język już w dniu ślubu. Uczestniczka bardzo poważnie podeszła do eksperymentu. Kiedy para poznała się na tyle, że oboje doszli do wniosku, że chcą kontynuować swoją relację, Agnieszka zakomunikowała, że jest w stanie przeprowadzić się do ukochanego do Krakowa. Oboje nie wyobrażali sobie związku na odległość. Początkowo zamieszkali w kawalerce Wojtka. Jednak czy po roku zdecydowali się na zmianę lokum? Zobacz także: Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów biorą ślub! Dlaczego? Mieszkanie Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agnieszka i Wojtek wyszli na przeciw oczekiwaniom fanów i nie zamierzają znikać z sieci po zakończeniu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Postanowili założyć własny kanał na Youtube, na którym będą opowiadać o tym, jak aktualnie wygląda ich życie oraz o tym, co wydarzyło się podczas ostatniego roku. Warto zaznaczyć, że program był nagrywany wiosną zeszłego roku. Agnieszka i Wojtek zdecydowali się pozostać w jego krakowskiej kawalerce i jak na razie taka przestrzeń im wystarcza. Odkąd postanowili udzielać się również na Youtube są w stanie wygospodarować sobie również przestrzeń na mini studio do nagrywek. Wojtek z typowym dla siebie żartem zakomunikował: Domowe studio ustawione 😊 No to światła... kamera... akcja... 😜 Odcinek 2 jest już w trakcie kręcenia, mam nadzieję że was nie rozczarujemy 😁 @agnieszka_lyczakowska musimy się postarać 😘😘😘 - napisał pod zdjęciem ukazującym fragment znanego fanom mieszkania Temat podchwycił także przyjaciel pary z pierwszej edycji show: - Kurcze mieszkanie rośnie w oczach 😁byłem u Ciebie ale po studiu mnie nie oprowadziłeś 😁muszę jeszcze...