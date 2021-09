"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia po długim czasie pokazała nowe zdjęcie! Fani: „Nie poznałam”

Związek Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to niestety już przeszłość. Tuż po świętach Bożego Narodzenia na Instagramie uczestniczki show TVN7 pojawiło się oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że para pomimo podjętych prób ratowania związku, postanowiła się rozstać. Co się stało? Fani tej pary mają na to swoje przypuszczenia... Zobacz także: Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w ogniu krytyki po rozstaniu z Łukaszem! "Dziecko na walizkach rozerwane pomiędzy 2 domami" Dlaczego Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" się rozstali? Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta poznali się na planie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Chłopak od razu był zauroczony swoją partnerką i nie ukrywał, że będzie walczył o to, aby pozostali w małżeństwie. Para podczas udziału w eksperymencie miała swoje wzloty i upadki, jednak ostatecznie zdecydowali się kontynuować swój związek po zakończeniu programu. Wszystko wskazywało na to, że Oliwia i Łukasz są sobie przeznaczeni. Co więcej, małżeństwo zostało rodzicami dokładnie 26 maja 2020 roku. Byli bardzo aktywni w swoich mediach społecznościowych, gdzie bardzo często pojawiały się urocze i romantyczne zdjęcia. Zgromadzili również setki tysięcy fanów, którzy bardzo kibicowali ich związkowi. Jeszcze miesiąc temu widzieliśmy piękne fotografie Oliwii i Łukasza z sesji zdjęciowych, na których nie brakowało czułości i miłości. Nic więc dziwnego, że informacja o ich rozstaniu, dosłownie wszystkich zszokowała. Jednak ich fani już od pewnego czasu podejrzewali, że pomiędzy Oliwią i Łukaszem coś jest nie tak. Brak wspólnych relacji, czy wyczyszczony ze zdjęć instagramowy profil Łukasza, dał internautom do myślenia. Co prawda chłopak...