"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia przeszła metamorfozę i zmieniła kolor włosów. Porównują ją do gwiazdy "Gambitu królowej"

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już wróciła do formy sprzed ciąży? Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została mamą 26 maja! Na świat przyszedł jej synek Franek. Uczestniczka eksperymentu po urodzeniu dziecka promienieje, a na najnowszym zdjęciu wygląda naprawdę olśniewająco. Aż trudno uwierzyć, że niedawno urodziła! Tylko spójrzcie jak pięknie wygląda! Zobacz także: Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał jedno z pierwszych zdjęć z Oliwią. Znali się od kilku godzin, a wyglądają na bardzo zakochanych! Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już wróciła do formy sprzed ciąży? Oliwia i Łukasz, którzy poznali się w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, Franka, dokładnie w dzień mamy, czyli 26 maja. Para przez cały okres ciąży musiała ukrywać tę radosną nowinę, ponieważ do momentu emisji finałowego odcinka programu w telewizji, żaden z uczestników nie mógł wyjawić szczegółów na temat swojego życia po zakończeniu eksperymentu. Narodziny Franka zbiegły się z finałem "Ślubu od pierwszego wejrzenia", przez co na Instagramie pary, zdjęcia z okresu ciąży Oliwii pojawiły się dopiero, kiedy maluszek przyszedł na świat. Oliwia po ciąży wygląda naprawdę kwitnąco! Ostatnio na Instagramie świeżo upieczonej mamy pojawiło się zdjęcie, na którym wygląda tak szczupło, że aż ciężko uwierzyć, że niespełna miesiąc temu została mamą! Najwyraźniej uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" błyskawicznie wraca do formy sprzed ciąży. Fani również są zachwyceni Oliwią! - Ale jesteś śliczna - Super wyglądasz 😍 - Muszę przyznać, że wyglądasz olśniewająco 💜 - Jesteś tak przepiękna 😉❤️❤️ - Pięknie wyglądasz,...