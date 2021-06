"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia i Łukasz wrócili do siebie?! Te dowody fanów na to wskazują!

Czyżby Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dali sobie jednak kolejną szansę? To, co opublikowali na Instagramie, zaskoczyło widzów show!

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się pod koniec 2020 roku. Ta decyzja zszokowała fanów pary, jednak po upływie kolejnych miesięcy każdy z nich pogodził się z tą smutną wiadomością. Jednak teraz wielbiciele bohaterów hitu TVN7 znów mają nadzieje na to, że Oliwia i Łukasz są razem! Internauci mają na to swoje dowody. Zobaczcie, co się stało!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia i Łukasz znów są razem?

Oliwia i Łukasz poznali się dzięki udziałowi w 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Podczas udziału w eksperymencie obydwoje przypadli sobie do gustu i choć mieli swoje wzloty i upadki, to jednak ostatecznie zadecydowali, że chcą kontynuować swoje małżeństwo po zakończeniu programu. Wspólna droga układała im się doskonale - Oliwia i Łukasz zamieszkali razem, a w maju 2020 roku, doczekali się synka Franka.

Niestety, pod koniec 2020 roku, tuż po świętach Bożego Narodzenia, na Instagramie Oliwii pojawiło się smutne oświadczenie, z którego niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że jej małżeństwo z Łukaszem to już przeszłość.

Nie jest to dla mnie łatwe, by pisać o tym w Sieci, ale chcę zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji dotyczących naszego małżeństwa. Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się - czytaliśmy we wpisie Oliwii.

Łukasz z kolei nie komentował głośno tego, co wydarzyło się w jego życiu prywatnym. Niedługo potem zniknął z mediów społecznościowych i długo nie dawał o sobie znać. Fanom bardzo ciężko było pogodzić się z informacją o rozstaniu tej dwójki, jednak dziś znów urosły w nich nadzieje!

Niektórzy są przekonani, że... Oliwia i Łukasz dali sobie kolejną szansę! Skąd takie przypuszczenia? Wszystko przez to, co właśnie wydarzyło się na Instagramie Oliwii. Na grupach fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia aż huczy od plotek!

- Na Instagramie Oliwii z poprzedniej edycji wróciły zdjęcia z Łukaszem i zniknął post o rozstaniu z nim - zaczęła jedna z fanek. - Dokładnie! Wczoraj też to zauważyłam! - O proszę, może dali sobie szanse - To chyba dobrze, że dali sobie szansę - Ale fajnie - dodają inni internauci.

Faktycznie, Instagram Oliwii jest pełen zdjęć z Łukaszem i wygląda na to, że dziewczyna wcześniej je zarchiwizowała, a teraz znów przywróciła je na Instagram. Co więcej, post o rozstaniu rzeczywiście zniknął, a ponadto Łukasz także wrócił do mediów społecznościowych! Czy Wam też się to łączy w taką całość, jak fanom?

Fani mają nadzieję, że te wszystkie ruchy ze strony Oliwii i Łukasza zwiastują ich powrót do siebie! Czy tak rzeczywiście jest? Na odpowiedź na to pytanie pewnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo na razie żadna ze stron nie zabrała głosu w tej sprawie.