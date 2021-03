Za nami drugi odcinek 5. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W nim poznaliśmy panów, którzy będą bohaterami tego sezonu, a także dowiedzieliśmy się, jak rodziny uczestniczek zareagowały na wieść, że pojawią się w programie! Nie wszyscy przyjęli tę wiadomość z entuzjazmem...

Znamy już skład uczestników 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W pierwszym odcinku poznaliśmy trzy piękne panie - Laurę, Izabelę i Igę. Wszystkie dziewczyny są już po 30-stce, zrealizowały się zawodowo, a teraz pozostał już im tylko jeden cel do spełnienia - założenie rodziny. Wszystkie panie mają za sobą wiele życiowych perturbacji, ale liczą, że udział w eksperymencie odmieni ich życie.

W minionym odcinku dowiedzieliśmy się, jak wyglądają przyszli mężowie Laury, Izy i Igi. Na ten moment oczywiście nie wiadomo, jak zostali dopasowani, ale poznaliśmy już sylwetki panów. W 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znaleźli się 35-letni Karol, którego pasją jest gotowanie i aranżacja wnętrz, 30-letni Kamil, pracownik sklepu z narzędziami, a także 30-letni Maciej, wykwalifikowany fizjoterapeuta.

Z kolei panie poinformowały już swoje rodziny o udziale w programie. Jako pierwsza zrobiła to Iga, która przekazała tę szczęśliwą wiadomość między innymi babci, przyjaciółce, bratu i wujkowi. Wszyscy oczywiście nie mogli wyjść z szoku, ale początkowo zaakceptowali decyzję dziewczyny. Najbardziej entuzjastycznie zareagowała jej mama, która od razu zadeklarowała, że na pewno pojawi się na ślubie.

Niestety, chociaż większość osób z rodziny Igi początkowo zareagowała pozytywnie, to jednak po pewnym czasie odmówiła przyjazdu na jej ślub. Między innymi tę smutną dla Igi decyzję, podjął jej tata. Mężczyzna najprawdopodobniej nie będzie towarzyszył córce w tym najważniejszym dla niej dniu...

Izabela zaś zdecydowała się jako pierwszych poinformować rodziców. Mama dziewczyny początkowo nie dowierzała w to, co usłyszała, ale ostatecznie bardzo ucieszyła ją decyzja córki i od razu zaczęła ją we wszystkim wspierać. Widać, że panie mają ze sobą fantastyczny kontakt, a Iza może liczyć na pełne poparcie swojej mamy w każdej życiowej decyzji.

Cieszę się, bo może akurat Ci się teraz poszczęści - powiedziała ze łzami w oczach mama Izabeli

Z kolei Laura swoją radością najpierw podzieliła się z przyjaciółką Martą, która przyjęła wiadomość o jej ślubie z nieznajomym bardzo entuzjastycznie. Co więcej, to właśnie Marta będzie świadkową Laury. 31-latka może liczyć również na wsparcie męża przyjaciółki, który, jak się okazało, jest po części sprawcą całego zamieszania!

A Wam, która reakcja podobała się najbardziej? W kolejnym odcinku zobaczymy, jak na wiadomość o ślubie z nieznajomą, zareagują rodziny panów. Wygląda na to, że tu będzie zdecydowanie bardziej burzliwie...

Jak myślicie, jak będą wyglądały pary 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?