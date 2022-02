Aneta i Robert z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to ulubieńcy widzów. Jednak w minionym odcinku programu Aneta nie ukrywała, że pewne zachowanie jej partnera bardzo ją zirytowało! Na szczęście Robert szybko się zreflektował i przy okazji nieźle zaskoczył swoją żonę! Co dokładnie się wydarzyło? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Idylla w małżeństwie Roberta i Anety! "Jest jakaś chemia" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Pierwszy zgrzyt u Anety i Roberta? Aneta i Robert z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to ulubieńcy widzów. Para od pierwszych chwil podbiła serca fanów swoim pozytywnym nastawieniem do życia, a także dojrzałym podejściem do eksperymentu. Ich relacja rozwija się w spokojnym tempie, jednak z odcinka na odcinek możemy zauważyć coraz więcej czułych gestów i bliskości . Obydwoje świetnie się dogadują i do tej pory nie zaliczyli żadnej sprzeczki. Jednak w minionym odcinku programu, Aneta nie ukrywała, że zdenerwowała się na męża! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta podkręca atmosferę przed nowym odcinkiem Co się dokładnie stało? Otóż po pobycie w rodzinnej miejscowości Roberta, przyszedł czas na wyjazd do Anety. Jak się okazało, dziewczyna jest świetnie zorganizowana i nie lubi się spóźniać - z tego też względu była gotowa do wyjazdu na długo przed swoim mężem. Robert z kolei nie ukrywa, że raczej należy do grona osób, które na wszystko mają czas i niekiedy zdarza mu się spóźniać. I to właśnie jego brak dobrej organizacji czasu nieco zirytował Anetę. - Czekałam, odliczałam te minuty z zegarkiem w ręku. Troszkę gdzieś już tam gotowało się we mnie, ale trzymałam nerwy na wodzy -...