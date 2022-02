Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyli wiadomością, że ich synek jest już na świecie. W piątek, 4 lutego, radosną nowinę przekazał dumny tata. - Nie sposób opisać słowami emocji 👶👣Dziękuję Ci @anet.zuchowska!❤️ Byłaś dzielna💪 Kocham Was ❤️ 2.02.2022 - nie sposób nie zapamiętać takiej daty 😅 - napisał Robert w swoim poście na Instagramie, publikując przy tym urocze zdjęcie stópek i rączki swojego synka. Teraz szczęśliwa mama, która najwyraźniej jeszcze przebywa w szpitalu, pochwaliła się pierwszym zdjęciem z maleństwem. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta nie odpuszcza treningów w ciąży: "Mama zabiera synka na bieganko" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert zostali rodzicami! Dumna mama pochwaliła się zdjęciem z maleństwem Aneta i Robert poznali się dzięki udziałowi w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Obydwoje bardzo dojrzale podeszli do eksperymentu - dali sobie szansę na bliższe poznanie, a to sprawiło, że z każdym kolejnym odcinkiem mogliśmy obserwować coraz bardziej śmiałe gesty i wyznania. Aneta i Robert zakochali się w sobie i w finale eksperymentu nie mogli podjąć innej decyzji jak ta, aby pozostać w małżeństwie. Para do dziś tworzy piękny i szczęśliwy związek, a co więcej, za chwilę będzie świętować swoją pierwszą rocznicę ślubu. Ten piękny dzień będą celebrować jednak nie w dwójkę, a w trójkę - ze swoim synkiem, który przyszedł na świat przed kilkoma dniami! Radosną nowinę jako pierwszy przekazał Robert. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli zaskoczeni, że maluch już jest na świecie - przecież dopiero co para przekazywała informacje o ciąży!...