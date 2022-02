"Ślub od pierwszego wejrzenia 6" Aneta wróciła już do domu. Robert przygotował dla niej niespodziankę!

Aneta i Robert "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to ulubiona para widzów 6. edycji eksperymentu. Jako jedyni nie mają na swoim koncie żadnego kryzysu, czy nawet drobnej kłótni. Również w minionym odcinku programu mogliśmy zobaczyć prawdziwą sielankę w ich związku! Robert stanął na wysokości zadania i podczas gdy jego żona była w pracy, on nie próżnował i zrobił jej piękną niespodziankę. Widać, że Aneta jest naprawdę szczęśliwa i docenia, jak bardzo stara się jej mąż. Co zrobił dla niej tym razem? Zobaczcie! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia pochwaliła się zdjęciem, a fani pytają o "Imprezę rozwodową" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Sielanka w związku Anety i Roberta Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dogadują się świetnie od samego początku ich związku. Już podczas podróży poślubnej dało się zauważyć, że jest pomiędzy nimi chemia . Aneta również wyraźnie rozkwitła przy Robercie, a on wydaje się być absolutnie oczarowany żoną. Chłopak nie przestaje zaskakiwać swojej partnerki i ciągle przygotowuje dla niej niespodzianki . Teraz z kolei zaimponował Anecie, gdy ta była w pracy. Robert postanowił pokazać Anecie, że naprawdę jest idealnym mężem. Przygotował dla niej zdrowe przysmaki, między innymi koktajl i bułeczki, a także posprzątał mieszkanie. Gdy Aneta usłyszała, ile zrobił jej mąż, nie mogła wyjść z podziwu! - Myślałam, że w domu, jak zostanie sam na tyle godzin, to będzie się nudził. Ale nie! On ma cały czas coś do roboty. Ledwo się wyrabia do momentu kiedy ja wracam. [...] - Codziennie co przychodzę, to jakieś nowe danie. Jakieś koktajle, po prostu wszystko! To nie to, że moje podpowiedzi - on tak sam z siebie - mówiła Aneta przed kamerami. Z kolei Robert...