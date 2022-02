"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta pokazała pierwsze zdjęcie z synkiem!

Aneta i Robert z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to ulubieńcy widzów. Fani po zakończeniu emisji eksperymentu chętnie śledzą ich dalsze losy za pośrednictwem Instagrama i właśnie na profilu Anety pojawiło się śliczne zdjęcie, na którym możemy podziwiać przyszłą mamę. Ciąża bardzo służy Anecie, która będąc w błogosławionym stanie wygląda po prostu kwitnąco! Fani są pod ogromnym wrażeniem ciążowej sesji, którą właśnie pochwaliła się uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i zostawili jej mnóstwo komplementów. Niektórzy nawet przewidują termin porodu Anety - zdaniem fanów, to już naprawdę ostatnie chwile przed rozwiązaniem. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta szczerze o wadach Roberta. Co on na to? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta zachwyciła ciążową sesją Aneta i Robert z 6. edycji "Ślubu od pierwszego" już niedługo będą świętować pierwszą rocznicę zawarcia małżeństwa. Wszystko wskazuje jednak na to, że przedtem para zdąży już powitać na świecie swoje pierwsze dziecko! Małżonkowie niedawno zdradzili, że spodziewają się synka , a Aneta niedawno pochwaliła się na swoim InstaStories wyprawką i wózeczkiem dla swojej pociechy. Choć para nie zdradza dokładnego terminu porodu Anety, to jednak patrząc na nowe zdjęcia uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" fani nie mają wątpliwości, że niedługo usłyszą radosną nowinę! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta nie kupuje ciążowych ubrań. Dlaczego? Aneta właśnie pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciem z sesji ciążowej, na którym możemy podziwiać już bardzo zaokrąglony brzuszek uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia"....