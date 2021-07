"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga zasypana komentarzami! "Jesteś w ciąży"? Odpowiedziała

Iga była jedną tą uczestniczką ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która wzbudzała najwięcej emocji. W ostatnich dniach postanowiła wrócić po dłuższej przerwie na media społecznościowe. Jej długi i poruszający wpis jest mocno komentowany przez obserwatorów jej profilu. A uczestniczka show odpowiada na wszystkie komentarze. Wśród nich znalazło się nawet zadane wprost pytanie o ciążę! Co mówi Iga? Jeśli spodziewaliście się jednoznacznego zaprzeczenia możecie się zdziwić! Zresztą zobaczcie sami.

Iga i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli parą budzącą wiele kontrowersji. Po miesiącu małżeństwa w programie zdecydowali, że nie będą kontynuowali związku. Padło wiele gorzkich słów, a po sugestii Karola, że żona nim manipulowała, na Igę Śmiechowicz spadła fala hejtu. Jak mówiła w wywiadzie dla Party.pl, miała dostawać nawet groźby.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol w końcu pochwalił się zdjęciem Laury!

W końcu ograniczyła aktywność w social mediach i wyłączyła nawet komentowanie pod postami. W poniedziałek jednak przerwała milczenie. Wróciła na Instagrama i to odmieniona!

Jak dodała, odżyła, a to, co wydawało się jej największym życiowym błędem, stało sie życiową inspiracją. Jak poinformowała, spisuje właśnie wspomnienia, swoją historię.

Pełen dobrej energii, pozytywny post bardzo spodobał się obserwatorom. Oczywiście natychmiast zaroiło się od komentarzy, których Iga nie usuwa, wręcz przeciwnie, cierpliwie na nie odpowiada… (pytania i odpowiedzi - pisownia oryginalna):

Oczywiście nie wszystkie komentarze są jednoznacznie pozytywne. Niektórzy obserwujący przypominają wizerunek, jaki miała w programie.

Pod kolejnym doszło do małej wymiany zdań:

A ja mam mieszane uczucia co do tego tekstu. Myślę ,że nie powinnaś iść do takiego programu ,wiedząc że masz słabą psychikę. Myślę tak ,po przeczytaniu kolejnego twojego tekstu ,w którym jest wyrzucanie ciągle żalu. To była twoja świadoma decyzja i trzeba było brać pod uwagę to że może się zdarzyć tak,że to małżeństwo nie wypali. Żale można wylewać ,choć też uważam nie publicznie ,jak się kogoś kochało czy kocha i się z tą osobą coś przeżyło ,a nie po miesiącu znajomości. Sorry ale mam wrażenie,że na siłę chcesz wzbudzić w ludziach współczucie ,dalej kosztem Karola. A Karol ,nie użala się nad sobą tylko idzie do przodu jak burza. I to mi się podoba.

żadne współczucie :) poza tym nigdy nie wiesz jak sobie poradzisz. Pozdrawiam - odpowiada Iga.

tez tak uważam. Użalanie się nad sobą nic nie daje

Ale nikt się nad sobą nie użala :) To Wasza interpretacja. Post jest pozytywny :) Nie odpowiadam za to jak to intepretujecie:) - kończy Iga.