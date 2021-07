"Ślub od pierwszego wejrzenia": Zaskakujący wpis Igi: "Zaczynam być naprawdę szczęśliwa"

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w szczerym i długim wpisie na Instagramie skomentowała to, co w ostatnich miesiącach wydarzyło się w jej życiu. Uczestniczka ostatniej edycji programu TVN7 nie ukrywa, że ma za sobą naprawdę trudne chwile, ale teraz znów zaczyna być szczęśliwa. Sprawdźcie, co napisała Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Iga wzięła udział w ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i wywołała ogromne emocje wśród widzów. Eksperci połączyli ją w parę z Karolem, co od samego początku mocno zaskoczyło fanów programu, którzy nie wierzyli, że ich związek może przetrwać. I rzeczywiście, między Igą a Karolem dość szybko pojawiły się pierwsze konflikty. W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Karol powiedział wprost, że nie chce kontynuować znajomości z Igą, a na dodatek stwierdził, że kobieta miała nagrywać ich prywatne rozmowy.

Niestety, po programie na Igę wylała się fala hejtu. Później Iga w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała zachowanie Karola i przyznała, że ma do niego żal za to, że to właśnie przez niego internauci zaczęli ją ostro krytykować.

Po fali hejtu Iga ograniczyła obecność w mediach społecznościowych. Teraz wróciła na Instagrama i opublikowała poruszający wpis.

W dalszej części wpisu Iga przyznaje, że znów zaczyna być naprawdę szczęśliwa.

Dziś czuję siłę jakiej chyba nigdy nie czułam :) W wyróżnionych dodalam relacje marcową. To co wtedy tworzyłam jest bliskie końcowi.:)) Kiedy odżyłam, złapałam nowe zajawki, tańczyłam, uczyłam, animowałam, poznawałam nowych ludzi to powróciło marzenie z kolejki. To co kilka miesięcy temu wydawało się największym życiowym błędem stało sie życiową inspiracją. :) Nie odetnę się od tego i w końcu to zrozumiałam i zaakceptowałam. Media jeszcze długo będą łapać mnie za słówka. To co tworzę jest dla tych którzy pojawią się w moim życiu. Chcę jak już bede staruszką pamiętać. Chcę, aby moje dzieci i wnuki nie zaglądały do tv, a do mojego pliku w wordzie, książki, bloga czy cokolwiek to będzie. Bo to moja historia. Dzisiaj bez tej całej instagramowej hipokryzji, której pełno, mówię, że zaczynam być naprawdę szczęśliwa. I chcę, aby ten profil też taki był. Chcę tutaj być. Wartościowo. Bo wielu z Was mocno mnie zainspirowało. W kolejnych postach podzielę się fragmentami tego co jeszcze się tworzy. Ale to nie wszystko... :) Mam nadzieję, że RAZEM zrobimy coś naprawdę fajnego! Ale o tym później bo to nie koniec informacji :)- informuje Iga.