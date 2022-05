"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marcin opowiedział o rozstaniu z Agnieszką! "Druga strona podjęła decyzję"

Marcin Wichrowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami opowiedział o swoim udziale w programie i zdradził kulisy rozstania ze swoją żoną. Były uczestnik kontrowersyjnego projektu po latach wspomina, co działo się w jego relacji z Agnieszką i zdradza, czy pogodził się z rozstaniem. Sprawdźcie, co zdradził Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Marcin wziął udział w drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a eksperci połączyli go w parę z Agnieszką. Między uczestnikami zasikrzyło i wydawało się, że mają szansę stworzyć naprawdę szczęśliwe małżeństwo. Agnieszka i Marcin zaskakiwali swoim zachowaniem i podczas nagrań programu unikali kamer. Niestety, chociaż para postanowiła kontynuować swój związek to dość szybko okazało się, że Agnieszka i Marin podjęli decyzję o rozstaniu.

Teraz, po latach, Marcin w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl opowiedział o kulisach rozstania z Agnieszką! Były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, że to Agnieszka podjęła decyzję o zakończeniu związku.

Z moją telewizyjną żoną dość szybko zauważyliśmy dość dużo wspólnych cech. Oboje byliśmy zdumieni, że faktycznie ktoś nad tym pracował i mu się udało nas tak połączyć. To dosyć szybko spowodowało, że poczułem, że to może być ktoś na całe życie. I niestety się zaangażowałem. Mówię niestety, bo to jest taki etap, w którym człowiek ma klapki na oczach i nie widzi rzeczy przyziemnych. W moim przypadku tak było. Gdy nastała codzienność, to nie zdążyłem się w nią wtopić, bo druga strona podjęła decyzję, że chce zakończyć relację. Dosyć szybko się to urwało. Momentalnie wyprowadziłem się z Warszawy. Już się z tym pogodziłem i dawno zapomniałem. Nie chcę wracać do wspomnień z tą osobą- Marcin wyznał dla cozatydzien.tvn.pl.