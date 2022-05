"Ślub od pierwszego wejrzenia": Małżeństwa zawarte w show są niezgodne z prawem?

Ślub konkordatowy to zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, które w Polsce jest możliwe od 1998 roku. Aby związek małżeński zawarty w kościele spełniał warunki ślubu konkordatowego, trzeba dopełnić kilku formalności. W przeciwnym razie, aby zawarcie małżeństwa miało konsekwencje cywilno-prawne, oprócz ślubu kościelnego trzeba wziąć ślub cywilny. Dokumenty do ślubu konkordatowego wymagane przez parafię Pierwszym miejscem, do którego udaje się para starająca się o udzielenie ślubu konkordatowego jest kancelaria parafii, w której ma się odbyć ceremonia. Jest to zwykle parafia któregoś z przyszłych współmałżonków, ale możliwe jest również zawarcie ślubu w innym kościele (jeśli zostanie udzielona zgoda parafii własnej) lub – od 1 marca 2015 roku – także w plenerze (tu potrzebna jest zgoda zarówno parafii, jak i urzędu stanu cywilnego, obowiązuje też dokonanie opłaty w wysokości 1,5 tys. zł). Podstawowe dokumenty, które trzeba okazać w kancelarii parafialnej to: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu, zaświadczenia o przystąpieniu do spowiedzi, potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich w parafii drugiego z przyszłych współmałżonków, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W niektórych parafiach wymagane jest także świadectwo odbycia nauki religii. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Aby można było zawrzeć ślub konkordatowy, trzeba uzyskać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego. Od 1 marca 2015 roku...