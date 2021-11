Joanna i Adam to jedyna para z czwartej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia ", której małżeństwo nie przetrwało. Okazało się, że Adam nie był z nią do końca szczery. Adam mnie po prostu oszukał - gorzko skwitowała uczestniczka podczas finałowego odcinka Okazuje się, że Asia może nie znalazła miłości, ale udało jej się uwierzyć w siebie i zyskała spore grono przyjaciół, nie tylko Agnieszkę i Wojtka oraz Łukasza i Oliwię, ale także uczestników z poprzednich edycji. Dużym wsparciem dla Joanny jest Martyna, która również przeżyła zawód po zgłoszeniu się do trzeciej edycji programu. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna odblokowała swoje profile społecznościowe! Jak wygląda jej życie po udziale w eksperymencie? Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" może liczyć na koleżankę z programu Związek Joanny i Adama nie miał przyszłości pomimo starań kobiety. W finale gotowa była dać szansę mężowi na dalsze budowanie relacji, jednak on podjął zupełnie odwrotną i zaskakującą dla niej decyzję. Joanna nie była rozczarowana ale nie kryła żalu, że Adam zmarnował jej tyle czasu, nie będąc z nią szczerym. Joanna i Adam dodatkowo byli jedynymi uczestnikami, którzy nie prowadzili publicznie swoich portali społecznościowych. Uczestniczka odblokowała swoje konto na Instagramie dopiero po zakończeniu czwartego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Patrząc na zdjęcia, które dodawała niedługo po zakończeniu eksperymentalnego miesiąca można wywnioskować, że odetchnęła z ulgą. Finałowy odcinek oglądała w towarzystwie innych uczestników show. W końcu kto lepiej może zrozumieć panujące tam emocje, niż ci, którzy przeżyli to na własnej skórze? ... krótko i na temat: nie mam...